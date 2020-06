CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (all. Juventus): “Vogliamo tornare in campo, ma che si decida in fretta”

L’assemblea di ieri del calcio femminile, non ha portato ad alcuna conclusione, anzi c’è stato un rinvio, lunedì 8 Giugno sarà la giornata decisiva per la serie A. Ecco quanto detto dal mister della Juventus Women’s Rita Guarino. “Non vedo l’ora di tornare in campo, ma solo a patto che si decida in fretta e che tutte le squadre siano messe nelle medesime condizioni di farlo. Vorremmo conquistare il terzo Scudetto sul campo, ma ripeto solo se ci sarà parità ai nastri di un’eventuale ripartenza. Io sono una privilegiata perché alla Juventus abbiamo avuto la fortuna di poter riprendere gli allenamenti in tempi brevi, coi dovuti controlli e protocolli di sicurezza. Ma sono solo tre i club che possono permetterselo e questo lascia pensare. – continua Guarino – Bisogna fare i conti con la realtà, diverse società hanno perso sponsor in questo periodo e hanno arretrati nei pagamenti, molti non hanno le strutture per adempiere ai protocolli di sicurezza neanche per gli allenamenti individuali. Finché non si stabilisce la parità non ha senso ripartite. Fondi? Senza sostegno economico ai club non ci sono le premesse per tornare in campo, servono delle radici per tenere in piedi l’albero del calcio”.

Fonte: Repubblica