Arturo Di Napoli: “Il San Paolo? Mancherà il suo supporto agli azzurri”

Sul calcio da giocare a porte chiuse e sulla conseguente mancanza di fascino ambientale, così ha parlato Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli: “Il fattore pubblico è molto importante per chi scende in campo. Il San Paolo è straordinario, il Napoli ha un pubblico fuori da ogni logica: credo viva davvero per quella maglia”. Sulla scorta di queste significative parole, immaginiamolo, allora, pieno fino ad un redivivo terzo anello; e con il pubblico a ridosso del prato verde…Quanti punti potrebbe apportare il “dodicesimo uomo in campo” partenopeo?”

Fonte : Sportitalia