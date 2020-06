Ultime Napoli – Ancora a parte Manolas, oggi giornata di riposo

Anche ieri giornata intensa di allenamento al Centro Sportivo di Castel Volturno, sempre nel pieno rispetto delle norme, ma con partitella finale in famiglia. Ancora lavoro a parte per Manolas per i problemi alla coscia destra, mentre alcuni azzurri hanno accusato affaticamenti, però in questo caso nulla di allarmante, semplice questioni di routine. Oggi giornata di riposo, si riprenderà domani, quando ci sarà Riccio a seguire la seduta, perchè Gennaro Gattuso sarà a Schiavonea per il funerale della sorella Francesca.

Fabio Mandarini CdS