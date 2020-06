Ultime Inter – Quattro dubbi di formazione per Antonio Conte

In attesa di conoscere la data della sfida contro il Napoli, si fa largo sempre la data del 13 Giugno, per il ritorno di Coppa Italia, l’Inter prosegue gli allenamenti ad Appiano Gentile. Per Antonio Conte non saranno giorni tranquilli, oltre per l’avversario partenopeo, dovrà rimontare la sconfitta di San Siro, rete di Fabian Ruiz, c’è da fare i conti con l’infermeria. L’unica buona notizia è il recupero di Danilo D’Ambrosio, per il resto sono da monitorare le condizioni di De Vrji, Godin, Bastoni e Vecino. Il centrocampista uruguaiano lamenta ancora fastidi al ginocchio, i prossimi giorni saranno decisivi per lo staff medico e recuperare qualche giocatore, ma visto il tour de force, si dovranno dosare le forze.

Adriano Ancona CdS