UEFA: Si valutano ipotesi alternative per concludere le coppe europee

FORMULA COPPE

Un capitolo a parte lo merita la formula con la quale saranno concluse Champions ed Europa League. Le chances di giocare in doppia sfida gli ottavi (Inter-Getafe e Siviglia-Roma), i quarti e le semifinali sono assai poche e anche a Nyon questa è definita una prospettiva «purtroppo improbabile». Ceferin sta ricevendo segnali positivi sulla ripartenza dei campionati, ma dopo aver giocato ogni 3 giorni a temperature altissime per concludere i tornei nazionali, sarebbe rischioso chiedere a calciatori, che non faranno ferie estive, di scendere in campo per tutto agosto ogni 72 ore. La Uefa lo sa e valuta con sempre più attenzione l’ipotesi di disputare i quarti in gara secca (in campo neutro) più le final four (in Germania e non in Turchia e Polonia). Fonte: CdS