Il pallone sta per tornare a rotolare, manca solo sapere le date ufficiali delle gare di Coppa Italia. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna su twitter in tempo reale. “Se oggi il Presidente De Laurentiis decide di parlare solo con la security visto che Castelvolturno è chiuso e non c’è allenamento, allora è possibile vederlo in zona. Ma siccome ADL è a Roma neanche questa ipotesi è possibile. Ahhh. Informarsi regola numero uno del giornalismo!”.

La Redazione