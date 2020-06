Sky, Dazn e Img: tutto sui pagamenti alla Lega

Domani dovrebbe arrivare l’impegno scritto di Dazn e Img per il pagamento dell’ultima rata. La serie A ha sostanzialmente accettato che avvenga in due tranches, ma occorre la garanzia che ci sarà comunque il saldo della quota restante anche in caso di nuovo stop del campionato. Inoltre, a breve è atteso anche il decreto ingiuntivo che deve obbligare Sky al pagamento dell’ultima rata. La serie A aveva presentato la domanda in Tribunale lo scorso 26 giugno e per il provvedimento del Giudice non dovrebbero essere necessari più di una decina di giorni.

Fonte: CdS