Siparietto Rodman/Petagna: «Vai a vedere mia figlia Trinity, è fortissima!»

Il basket che si mescola al calcio? Nell’era dei social succede. Succede che una leggenda come Dennis Rodman – uno dei più forti difensori della storia dell’Nba – si metta in contatto con Andrea Petagna per sponsorizzare il talento della figlia Trinity, baby calciatrice di 19 anni. L’attaccante della Spal (passerà al Napoli in estate), infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instragam il video messaggio dell’ex stella dei Chicago Bulls: «Ciao Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Andrea “il Bulldozer”, ma che vuol dire? Che segni tanti gol? Ho una cosa da dirti. Ho una figlia, si chiama Trinity, è fortissima. La numero uno al mondo e dovresti vederla! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: “Dennis avevi ragione”. Anche Trinity è un vero “Bulldozer”, una vera Rodman. Grande rispetto per te. Continua così!». Petagna ha anche postato un messaggio di risposta: «Grazie Dennis, sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto. Trinity, continua così». Trinity di mestiere fa l’attaccante e sta nel giro dell’Under 20 degli Stati Uniti. A detta del papà potrebbe sfilare il posto a Megan Rapinoe o ad Alex Morgan nel giro di qualche stagione…

Fonte: Cds