Riunione Figc e Lega, ci sarà una proposta da valutare

Si discute in tempi per così dire “normali” figuriamoci in periodi “straordinari” per avvenimenti. Oggi, per il calcio, altra giornata di incontri e decisioni. Riunione tra Figc e Lega di Serie A. Si discuterà dell’ ipotesi play off e play out, che probabilmente sarà accantonata, si parlerà dell’ ormai famoso algoritmo che ha “spaventato” i più. A tal proposito Il Corriere della Sera scrive: “La Lega farà la sua proposta: per ogni squadra media punti da moltiplicare alle partite che mancano. Mentre l’Ordine dei giornalisti e l’Ussi chiedono a Figc e governo più ingressi per la stampa”.