Per De Laurentiis si aprono le porte della Lega Calcio. Non solo Lotito lo appoggerebbe

De Laurentiis è a Capri in famiglia: la squadra si augura che la mensilità di maggio venga regolarmente saldata. Per poi affrontare la questione del taglio degli stipendi durante il lockdown (anche se staff sanitario e tecnico non hanno avuto neppure un giorno di riposo durante il lungo stop). Intanto in Consiglio di Lega, dopo la lettera-choc di Pozzo, sono state ratificate le dimissione del vice presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia.

De Laurentiis ha grosse chance di prendere il suo posto alla prossima assemblea elettiva sostenuto da Lotito ma anche da Juventus, Milan, Verona e così via.

Fonte: Il Mattino