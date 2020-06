Spadafora: “Il calcio ripartirà dalla Coppa Italia sulla Rai: Ecco le date”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante una diretta Facebook ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito anche alla Coppa Italia: “Sono contento di dirvi che la ripresa del calcio con la Coppa Italia. Come auspicato, avverrà: le due semifinali sono state anche anticipate per avere un calendario fitto successivo. La prima ci sarà il 12, poi il 13 la seconda e il 17 la finale. Avevo chiesto al mondo del calcio che si potesse ripartire con la Coppa Italia perché saranno tre partite, due semifinali e la finale. Che saranno mandate in onda dalla Rai e dunque potranno essere viste da tutti gli italiani“.