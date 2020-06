Miceli (Resp. sicurezza): “Ci sarà un protocollo per l’ingresso dei tifosi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, o, è intervenuto Onorevole Carmelo Miceli, responsabile sicurezza PD: “La situazione è in costante evoluzione. I dati vanno via via migliorando e c’è una particolare attenzione al mondo del calcio al Governo. Non solo perché è la passione di quasi ogni italiano, ma sappiamo anche che è ha un peso importante per l’economia. Parliamo di una macchina che produce oltre un miliardi di utili in termini di fisco allo Stato, ma c’è una questione anche occupazionale. Sicuramente prima di tutto viene la sicurezza, quindi tutto ciò fatto finora è finalizzato alla sicurezza. C’è la disponibilità però ad una parziale riapertura, sappiamo che ci sono stadi in Regioni in cui non ci sono contagi ed almeno in quelle zone si potrebbe addirittura affermare che non c’è più la pandemia. È una situazione che va calibrata nei singoli luoghi, tenendo conto della differenza della curva epidemiologica nelle varie Regioni. Vado verso la stessa direzione della sottosegretaria alla Salute Zampa. Un dato è certo: c’è l’assoluta volontà per far sì che anche questo mondo riparta. C’è una valutazione serie della possibilità di valutare protocolli che consentano l’ingresso degli stadi, previa disciplina dei tifosi”.