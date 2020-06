Marani:” Gattuso è entrato nel cuore dei napoletani”

Il vice direttore di Skysport, Matteo Marani parla cosi di Gattuso e del legame che si è instaurato con Napoli:

“All’inizio quando è arrivato non c’era grande entusiasmo,mentre adesso mister Gattuso si è conquistato la fiducia dei partenopei.Lui vive a Napoli con la usa famiglia,e questo credo sia proprio un bel segnale per l’ambiente.La città lo ha accolto ,ed una città come Napoli lo sappiamo come ti abbraccia. Adesso lui è diventato il vero leader che è riuscito a ricomporre il puzzle ed i risultati sono stati ottentuti sia in Champions che in campionato“.