[VIDEO] Maradona resterà sulla panchina del Gimnasia La Plata

Era diventato un caso ma poi il caso è stato risolto. Così, nel giorno del 133° compleanno del club festeggiato da tutta la città, il Gimnasia La Plata ufficializza la permanenza di Diego Armando Maradona sulla panchina del Lobos anche per la prossima stagione.

«Faremo sacrifici, noi in campo e voi tifando per la squadra. Grazie per il vostro amore, per l’affetto che ci avete dimostrato» le parole dell’ex stella del Napoli ai canali social del club argentino che ha poi subito reso nota la sua firma. Maradona sarà allenatore del Gimnasia fino al 2021, altri 18 mesi di contratto che rinsaldano la sua posizione in panchina. Fonte: Il Mattino