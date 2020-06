La nuova stagione della serie A 2020/21 per gli abbonati

Le società stanno studiando nuove soluzioni in vista della stagione 2020/2021. Perdere completamente la possibilità di vendere abbonamenti-biglietti determinerebbe un netto calo dei ricavi. Oltre a ciò verrebbe a mancare l’opportunità di disporre di somme da utilizzare nella gestione corrente aziendale. Quest’ultimo aspetto poi rischia di sommarsi alle difficoltà dei club sul fronte del pagamento dei diritti tv. Si verrebbe così a creare un corto circuito nei flussi di cassa. La biglietteria non pesa come i diritti tv, le sponsorizzazioni o le plusvalenze, ma resta fondamentale per la creazione di disponibilità liquide. Serve pertanto un nuovo patto sociale tra club e tifosi, ma soprattutto una linea comune adottata da tutte le realtà della massima serie. Questa disparità di trattamento (società che prevedono o meno il rimborso) crea confusione e, nella fase contingente, si presenta come uno spiacevole elemento divisivo.

Fonte: CdS