La Lega resta contraria ai playoff, preferirebbe il piano C 

Ultima curva prima del rettilineo finale. Sarà quella dell’8 giugno, quando si terrà il Consiglio Federale di Lega. Nell’occasione verranno prese le decisioni finali, prima della ripartenza del calcio. Sintetizzando, si tratta di stabilire cosa accadrà se il campionato dovesse fermarsi in ancora, vale a dire i cosiddetti piano B e piano C. In realtà, tutto lascia credere che rimarrà soltanto l’ultimo, nel senso che la Figc si sta convincendo di accantonare il proposito di ricorrere a play-off e play-out. La serie A li ha sempre osteggiati: a questo punto, potranno essere presi in considerazione solo se il 20 giugno il campionato non dovesse partire. Fonte: CdS