Insigne, 29 anni e l’avvio della sua Fase 2 in azzurro

Ventinove anni oggi, Lorenzo Insigne carico più che mai per la ripartenza, primo appuntamento la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. E’ come se cominciasse un’altra fase della sua carriera in maglia azzurra, sereno, convinto e con Gattuso e Vincenzo Pisacane al suo fianco. Insigne nel Napoli arrivò nel 2006 quando aveva 15 anni, cominciò con la categoria Giovanissimi. Lo portò il responsabile del settore giovanile azzurro Peppe Santoro, 1500 euro versati dal Napoli all’Olimpia Sant’Arpino. Il primo ritiro estivo con il Napoli di Mazzarri nel 2010 a Folgaria e poi nel campionato 2012-2013, l’ultimo del tecnico toscano sulla panchina azzurra, quello in cui l’attaccante di Frattamaggiore disputò il suo primo campionato di A da protagonista. Ora del Napoli Lorenzo è il capitano. Feeling ed empatia immediati con Gattuso, fin dal primo giorno di allenamento: Insigne è tornato un assoluto protagonista nel Napoli e nel suo ruolo preferito da esterno sinistro del tridente di attacco ha ricominciato a disegnare magie. Negli allenamenti a Castel Volturno è tornato tonico e determinato: il capitano è pronto a lasciare il segno e a trascinare il Napoli in questo finale di stagione.

Il Mattino