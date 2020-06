Il Real Madrid si gioca le sue carte, ma il Napoli non molla Fabian Ruiz

Il Real Madrid, ma anche Barcellona e Manchester City, ormai hanno messo nel mirino, non può essere altrimenti, Fabian Ruiz del Napoli. Secondo Mundo Deportivo i blancos metterebbero sul piatto soldi più Luka Jovic e James Rodriguez. Appunto il colombiano che era il pallino del precedente allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti, sono carte pesanti per Florentino Perez, ma il club di De Laurentiis dice di no. Anzi l’idea del presidente dei partenopei è di rinnovare il contratto, potrebbe accadere dopo l’annuncio di Zielinski. I primi approcci si erano fermati al valore della clausola, 180 milioni, ritenuta dall’entourage di Fabian Ruiz decisamente alta. Il contratto in scadenza è nel 2023, perciò non c’è fretta, ma al tempo stesso, vanno allontanate le tentazioni.

Fulvio Padulano Corriere dello Sport