Il calendario – La B al fotofinish, apre le “danze” Gianluca Gaetano

Ovvero dal weekend del 21 giugno sino al 20 agosto, il giovedì che assegnerà l’altro posto disponibile dopo i due assegnati al termine della regular season, sabato 1º agosto. Dal 4 agosto via ai play off con la stessa formula utilizzata nelle ultime stagioni. Playout, infine, il 7 e il 14 agosto. Previsti orari pre serali e serali che saranno comunicati insieme alla programmazione gare delle prime giornate da ufficializzare. Sarà necessario un confronto con le tv che hanno acquistato i diritti e che vorranno dire la loro nella riprogrammazione di eventi non costruiti per l’estate. Il format pre-crisi Covid prevedeva un anticipo trasmesso dalla Rai il venerdì sera insieme con DAZN, l’emittente che proporrà le partite che mancano alla conclusione del torneo, recupero della 6ª giornata di ritorno Ascoli-Cremonese (Gianluca saòà in campo?)non giocata per l’emergenza sanitaria lo scorso 22 febbraio e play off e play out compresi. Ma servirà un accordo anche con l’AIC che ha già messo le mani avanti facendo della tutela della salute dei calciatori un tema prioritario, dopo aver incassato l’accordo sul taglio agli stipendi richiesto con insistenza dalle società per i mesi di inattività calcistica. Si va verso due orari di massima che dovrebbero essere 18.30 o 19 e 20.30 o 21, comunque non si giocherà prima delle 18 e non si andrà oltre le 21, scongiurando così il temuto fischio d’inizio alle 21.45, come dovrebbe essere in A. Per la Primavera 2 si attende cosa farà domani la Lega A per la Primavera 1.

Il calendario

Fonte: CdS