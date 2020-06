FIGC: “Chi non rispetta il protocollo verrà escluso dal campionato”

FIGC: “Chi non rispetta il protocollo sarà escluso dal campionato” – Gli ispettori della Procura FIGC stanno continuando a fare controlli nei vari centri di allenamento delle squadre di Serie A. Per accertarsi che il protocollo sia rispettato e fino a questo momento non sono emerse particolari violazioni. Secondo quanto riportato da Sportmediaset tutti sembrano essere d’accordo sull’importanza di rispettarlo alla lettera. E proprio per questo motivo, nella riunione post Comitato di Presidenza della FIGC, è emersa una proposta, che verrà discussa nel Consiglio Federale di lunedì.

Esclusione dal campionato – Chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. Senza se e senza ma. Una sanzione pesantissima, che tra pochi giorni potrebbe diventare realtà. Una decisione che, se verrà presa, farà capire ancora meglio la volontà delle società di non rifermare la Serie A per colpa di qualche furbo. Intanto, è previsto a breve un incontro tra Gabriele Gravina e il Governo, soprattutto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere del nodo quarantena. Fonte: TuttoMercatoWeb