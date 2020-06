Gattuso torna in campo poi andrà in Calabria. Vietato alla squadra il funerale

Non è facile ricominciare, ma bisogna farlo. Parlare di pallone rende tutto più semplice. Forse. Gattuso tornerà a Napoli in giornata, dopo il lungo abbraccio alla sua adorata sorella a Gallarate. Resterà qui fino a domani, vuole prima dirigere l’allenamento del mattino e poi partire per Schiavonea dove si svolgerà alle 16,30 il funerale di Francesca. I calciatori azzurri avevano espresso il desiderio di poter prendere parte alla cerimonia ma hanno dovuto fare i conti con il rigido protocollo sanitario della Figc che impone il divieto di prendere parte a questi eventi. Gattuso sa bene quando la squadra gli è vicina: non ha voluto cambiare il programma della settimana.Fonte: Il Mattino