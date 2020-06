[Foto] Nonostante il dolore, Gattuso domani a Castelvolturno

Gattuso ha preteso dal suo vice, Gigi Riccio, che il lavoro proseguisse esattamente come era previsto. Nessun cambio. C’era chi aveva ipotizzato di spostare a domani il giorno di riposo, previsto per oggi, per consentire al tecnico di partire per la Calabria con calma in mattinata. Invece Gattuso ha confermato il piano di lavoro, a poco più di una settimana dal ritorno in campo con l’Inter: oggi seduta facoltativa, con i massaggi e qualche lavoro di scarico (ci sarà il vice di Gattuso, Riccio) e domani l’allenamento con l’ex milanista a guidare il gruppo. Uno striscione dei tifosi della Curva A è stato esposto all’esterno del centro tecnico. Ma sono stati migliaia gli attestati di affetto per Gattuso.

