FIGC – Fondo salva calcio dalla serie B fino al calcio femminile

Importante passo in avanti da parte della Figc che va incontro ai club di serie B, C e lega Dilettanti che comprende il calcio femminile. Il tutto su iniziativa del presidente Gravina varando un progetto straordinario e che sarà portato al Consiglio Federale di lunedì 8 Giugno. In tutto saranno 21 milioni e 700 mila euro, ecco come verranno suddivisi.

– Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di Lega B

– Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di Lega Pro.

– Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di LND.

– Fino a 3 milioni ai calciatori e fino a 3 milioni di euro ai tecnici e ai preparatori attraverso il riconoscimento di un contributo unico al Fondo di Solidarietà calciatori, allenatori e preparatori atletici.

– 700 mila euro alle società della Divisione Calcio Femminile per il sostegno alle società finalizzate alla ripresa e al completamento delle attività della stagione sportiva 2019/20.

