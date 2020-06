De Laurentiis e l’ultimo tentativo per convincere Callejon. Mertens e Zielinski pure formalità

Nel calcio come nella vita nulla è impossibile, finchè c’è un granello di speranza, bisogna tentare il tutto per tutto. E’ il caso di De Laurentiis che nei prossimi giorni farà un ultimo tentativo per avere il sì di Callejon. La vicenda di Mertens, formalità come per Zielinski, è da insegnamento che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, ma lo spagnolo sembra orientato ad un ritorno in patria, Siviglia o Valencia su tutte. L’incontro potrebbe avvenire sabato, quando potrebbe parlare alla squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali, oppure attraverso una video-conferenza. Dipende dagli impegni se lo tratterranno o meno, ma l’agenda di AdL è piena di appuntamenti e si proverà a trattenere un’altra bandiera dopo Dries.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport