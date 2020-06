Covid-19 – Il bollettino di giornata: 957 guariti, zero casi in 8 regioni

Zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 234013. In terapia intensiva si trovano oggi 338 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5503 persone, 239 meno di ieri. In isolamento domiciliare 32588 persone (-614 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 88 persone (ieri le vittime erano state 71), arrivando a un totale di decessi 33689. I guariti raggiungono quota 161895, per un aumento in 24 ore di 957 unità (ieri erano state dichiarate guarite 846 persone).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20224 in Lombardia, 4556 in Piemonte, 2688 in Emilia Romagna, 1319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2754 nel Lazio, 1303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella provincia di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella provincia di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise, 20 in Basilicata. Fonte: Repubblica.it