Corsi (pres. Empoli): “Ricci sarà protagonista in Serie A, piace al Napoli”

Il presidente dell’Empoli, Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al calciomercato: “Ricci deve essere tranquillo. Ne ho discusso col Napoli e non è un mistero ma non voglio tornare su questo. Mi preme ovattarlo, deve restare fuori da certi discorsi perché deve essere protagonista con il suo Empoli. Ricci sa bene di piacere al Napoli ma sono preoccupato perché le voci di calciomercato possono distrarlo. È un ragazzo maturo per la sua età e deve concentrarsi sul presente: il futuro è segnato, sarà protagonista in Serie A”.