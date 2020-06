CENTROCAMPO – In tre per due maglie, Ospina in vantaggio su Meret

Se domani si giocasse Napoli-Inter, Gennaro Gattuso avrebbe un solo dubbio di formazione e riguarderebbe il centrocampo. L’unico certo del posto è Diego Demme, il metronomo della mediana, per il resto Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, in ballottaggio per due maglie. Il resto della formazione vede Ospina avanti su Meret, poi Di Lorenzo a destra, Maksimovic e Koulibaly i centrali, fermo ancora Manolas, Mario Rui a sinistra. In attacco Callejon, Mertens e Insigne. Il tutto in attesa della data ufficiale ma si va verso il 13 Giugno.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport