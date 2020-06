Le parole di Niccolò Ceccarini,esèperto di mercato , sul futuro di Meret:

” Sono sicuro che il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Meret.E’ un giovane portiere che ha dimostrato il suo valore.Il mister Gattuso ha fatto delle scelte per il momento , preferendo un giocatore di esperienza come Ospina per garantire più sicurezza visto il momento difficile del Napoli.Chiaramente se arriveranno cifre importanti per Meret si valuterà il suo futuro”.