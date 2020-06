Calcio donne: è arrivato il no dei medici alla ripresa del campionato

I medici dei club di calcio femminile dicono no alla ripresa del campionato perché, come riporta un post sulla pagina Facebook di ‘Assist’, l’Associazione nazionale atlete, «il protocollo non risulta in concreto applicabile da parte dei sottoscritti medici sociali – che operano all’interno di club mediamente afferenti ad aree sanitarie di alto livello professionale ma non organizzate secondo criteri professionistici – senza determinare fattori di elevato rischio in caso di contagio che colpisca elementi della rosa, dello staff tecnico e dello staff di supporto alle attività che si svolgono». Le considerazioni vengono fatte presenti anche al presidente della Figc Gabriele Gravina e alla presidente del settore donne Ludovica Mantovani. Nel post viene poi sottolineato che le criticità per la ripresa del campionato «sono correlate non solo alla corretta applicazione del protocollo, ma anche alla tutela dell’integrità psico-fisica delle giocatrici: essendo trascorsi ormai tre mesi senza allenamenti individuali e di gruppo sul campo, le atlete non sono attualmente in grado di riprendere le attività agonistiche».

Fonte: CdS