Braida: “Fabian e Lautaro possono interessare al Barça, ma la situazione economica…”

Ariedo Braida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito di Gennaro Gattuso ma anche dei possibili movimenti di mercato: “Sono molto legato alla famiglia Gattuso, esprimo il mio cordoglio e affetto per tutti loro. Fabian Ruiz è apprezzato e può rientrare nei piani di un club come il Barcellona ma per via del covid-19 non ci sono grandissime disponibilità per poter fare mercato come prima del coronavirus. Lautaro è molto apprezzato e stanno aspettando un giocatore di questo tipo ma la situazione finanziaria al momento non è florida“.

Futuro in Italia?

“Bisogna guardare sempre avanti mi sento preparato e con esperienza per poter eventualmente soddisfare qualche eventuale interessamento. Chi vivrà vedrà”.

Napoli?

“Il Napoli sta facendo cose ottime con una dirigenza straordinaria, è una bella città ed è una piazza bellissima calcisticamente parlando e non solo. Col Barcellona se sarà a porte chiuse penso che il Napoli avrà buone chances”.