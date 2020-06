Comincia il raduno della 21ª squadra della Serie A: Gli arbitri

Comincia il raduno della 21ª squadra della Serie A

Benvenuti a Fort Coverciano. Che detta così non suona bene, ma l’idea di quello che succederà da oggi a giovedì 11 giugno è ben chiara. Toccherà alla 21ª squadra della serie A, quella degli arbitri a disposizione di Rizzoli (ieri sera. Poco prima di cena, in call conference con i suoi ragazzi per le ultime raccomandazioni. Una rassegna su tutto quello che soprattutto non si potrà fare, «mettiamo a rischio il campionato» la sintesi del designatore). E per loro sarà come stare all’interno di un bunker, stile «lasciate ogni speranza o voi che entrate» (visto che siamo a Firenze), anche se non siamo nell’Antinferno dantesco. Però – tanto per dare un’idea – i pasti saranno ordinati attraverso un’app (Futura) che sarà scaricata e tramite la quale si potrà scegliere cosa mangiare il giorno dopo a pranzo e a cena, così da sostare il meno possibile nella sala ristorante (dove l’entrata sarà contingentata e i posti saranno a due metri l’uno dall’altro). Fonte: CdS