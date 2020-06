Il ritiro degli arbitri: Quiz, regole ma soprattutto prevenzione

TEST E QUIZ ON LINE

Sarà un po’ come essere a Rischiatutto, si comincerà con gli allenamenti (gruppi di 6/7 persone) sia per gli arbitri di Serie A che per quelli di Serie B e con i test, rigorosamente “singol” tanto che i direttori di gara li svolgeranno ognuno in camera propria e on line, utilizzando l’app apposita. Ci sarà spazio anche per i quiz regolamentari in lingua inglese, che poi saranno discussi probabilmente all’aperto.

Venerdì gli arbitri effettueranno le operazioni di peso. Si alleneranno la mattina mentre al pomeriggio verranno date le direttive comportamentali e i cambiamenti dovuti al Covid-19. Fra le altre, saranno discusse la circolare sugli sputi. Che il gran capo degli arbitri Fifa, Pierluigi Collina, ha provveduto a dirimere nei giorni scorsi (non punibile chi sputa per terra in maniera casuale, impossibile da vendere per gli arbitri; sempre rosso, come prima, chi lo fa contro un avversario) e quella sui 5 cambi (in tre slot), che la Federcalcio deve ancora “vidimare” (avverrà nel Consiglio federale dell’8).

DISPOSIZIONI

Fort Coverciano sarà blindata, tutto il personale che lavorerà per gli arbitri sarà sottoposto a tampone, i direttori di gara avranno pochi spazi di movimento. Negli spazi comuni, nei pochi momenti di “distanza ravvicinata”, dovranno indossare le mascherine (ce ne sono 2500 circa a disposizione, fra chirurgiche e Fpp2, utilizzabili più che altro quando gli arbitri viaggeranno), assolutamente bandite dagli allenamenti. Vietata la palestra, docce in camera (ma questo già succedeva prima del Covid-19), con un “tutti negativi” forse potranno esserci disposizioni meno rigide, ma è vietato sbagliare. Ne va della validità del campionato (lo avevamo già detto un mese fa). Il 7, tutti gli arbitri, prima di lasciare Coverciano, saranno sottoposti di nuovo a tampone e test sierologico. Non saranno gli ultimi… Fonte: CdS