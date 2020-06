SPUD:” In uscita Allan, potrà andare all’Everton per 30 milioni

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto SPUD: “C’è la concreta possibilità di avere Valoti, ma intanto cercano altre due figure: una è nella comunicazione. Finalmente il settore giovanile avrà più spazio, anche a livello di strutture, c’è un bel progetto. La situazione più clamorosa alla quale credo è un piano b, quello meno sponsorizzato: 2 gruppi per i playoff con la metà delle squadre favorevoli. C’è del clamoroso perché De Laurentiis è finalmente ben visto in Lega e non escludo che in futuro finalmente entrerà nel palazzo in un ruolo importante. Per quanto riguarda il mercato, c’è una situazione tra Leonardo, PSG e Mendes per Ghoulam. Il calciatore gradirebbe questo passaggio, ma nel frattempo Dries e Faouzi, ad oggi sono i giocatori più in forma del Napoli tanto che Gattuso vorrebbe dare una grandissima chance all’algerino. Resta in piedi la situazione di Faraoni e dico ancora Tsimikas. L’unico nome reale in uscita è Allan a centrocampo, che potrà andare all’Everton per 30 milioni circa. Dietro tutto questo c’è la volontà di Gattuso per Nandez, ma De Laurentiis in persona vuole Veretout. Attenzione alla Juventus che potrebbe inserire Bernardeschi in una trattativa per portare Zaniolo in bianconero. La Juventus fa sul serio per Milik, non vuole mettere tanto denaro ma propone delle situazioni, il polacco avrebbe piacere a lavorare con Sarri. Gattuso metterebbe la firma per Petagna, Mertens e Milik, ma se quest’ultimo dovesse avere una proposta reale – come quella dell’Atletico Madrid – allora si pensa ad un tulipano nero. Osimhen? Non so chi sia, non parlo di lui. Sepe-Meret? È intervenuto De Laurentiis che per nessuna ragione al mondo cederà Meret. È uno dei giocatori che più adora. Attenzione al colosso Amazon che ha anche rapporti con De Laurentiis, negli ultimi anni è una persona stimata per la sua lungimiranza. Inter? Tutto in stand by. Su Lautaro non ci sono trattative tra i club. A Barcellona non vivono un momento esaltante, Cavani può essere un’idea, ma parliamo di cifre assurde. L’ultima cosa che voglio dire è che per Mertens, per quante se ne siano dette, l’unica squadra che si è realmente interessata è il Chelsea“.