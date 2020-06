Sboarina: “Vedere una partita con lo stadio vuoto è oggettivamente triste”

Federico Sboarina, Sindaco di Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono riaperti da oggi i passaggi da una Regione all’altra. Siamo in una fase in cui stiamo superando l’emergenza sanitaria e adesso stiamo affrontando una crisi economica, soprattutto per una regione come la nostra che vive di turismo. Questa è l’occasione per poter godere delle bellezze del nostro Paese. Siamo la Nazione con il numero più altro di siti UNESCO. La nostra città è stupenda dal punto di vista artistico e ci stiamo muovendo perché riparte la stagione estiva. Tutti noi auspichiamo di rivedere l’Arena di Verona piena. Adesso combattiamo per superare il limite di 1000 persone concesso per i luoghi pubblici perché nell’Arena, con il giusto distanziamento, entrerebbero almeno 3000 persone. È il più grande teatro all’aperto del mondo. Stadi aperti? Io sono un frequentatore attivo del Bentegodi da quando sono bambino. Dal punto di vista sportivo è chiaro che vedere la partita dalla televisione, vedere uno stadio vuoto è oggettivamente triste. Certo meglio che niente. Applicherei lo stesso principio dell’Arena. Con le giuste sicurezze si può tornare alla normalità”.