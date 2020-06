Riservatezza blaugrana sui nomi dei calciatori positivi

Non si conoscono i nomi dei contagiati: in tal senso, il club del presidente Josep Bartomeu ha fatto una scelta diversa dal Valencia che non ha atteso che fossero i media a rivelare possibili casi di positività, ma pur mantenendo segreta l’identità dei soggetti del gruppo squadra coinvolti, rivelò l’esistenza in modo ufficiale dei casi coinvolti. La Liga spagnola, in ogni caso sarebbe stata a conoscenza del caso ed i sette del gruppo Barcellona rientrano tra i 180 casi che hanno registrato anticorpi al Covid. Sempre dalla Catalogna arriva la notizia che Leo Messi non ha esercitato la clausola che gli avrebbe consentito di liberarsi dal Barcellona gratis a fine stagione: avrebbe dovuto farlo entro il primo giugno, non avendo attivato l’opzione resterà in blaugrana almeno fino al 30 giugno 2021.

Fonte: Il Mattino