Pillole di mercato azzurro: i rinnovi, gli addii e il Psg che ritorna a bussare a De Laurentiis

Fa parte del progetto Zielinski, il suo rinnovo è ormai vicinissimo. Tra i rinnovi anche la firma di Mertens, in scadenza al 30 giugno, è a un passo. Discorso opposto invece per Callejon, ormai con l’addio solo ad ufficializzare e con varie ipotesi possibili per un suo ritorno in Spagna a cominciare da quelle del Siviglia e del Valencia. Gli altri azzurri in scadenza nel 2021 sono Maksimovic e i due terzini Hysaj e Mario Rui. Un altro terzino, l’algerino Ghoulam, secondo il portale francese E10sport.com sarebbe uno dei nomi che comincia a circolare nell’ambiente Psg e il suo agente Mendes ne avrebbe cominciato a parlare con il club parigino.Fonte: Il Mattino