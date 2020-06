Piano B o C? Occorre decidere tra play off e play out e l’algoritmo

Domani Gravina riunirà le componenti. In vista del Consiglio Federale di lunedì ricorderà alle leghe che si aspetta entro venerdì delle proposte su come concludere la stagione dopo aver illustrato il piano A (play off/play out) e il piano C (l’ algoritmo). In via Rosellini sanno che se malauguratamente dovesse verificarsi uno stop, il piano C sarà preferito al B. La revisione della norma sulla quarantena renderebbe più facile arrivare all’ultima giornata, ma intanto vanno scritte le regole sportive. La Lega osteggia i play off, ma, pur non considerando altrettanto dannoso, non vede di buon occhio neppure l’algoritmo. Come finirà? La sensazione è che la Figc si stia convincendo a usare i play off/play out solo se la A il 20 giugno non ripartirà. Se viceversa il torneo dovrà rifermarsi, spazio all’algoritmo per la classifica finale, ma niente assegnazione dello scudetto.