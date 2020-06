Nel mercato del Napoli la priorità è Milik, Spagna e Inghilterra sul polacco

Il primo passaggio, infatti, sarà definire la posizione del centravanti polacco che è in scadenza di contratto 2021, cioè tra un anno: la trattativa per il rinnovo è bloccata da tempo con le parti distanti. Ci saranno altri confronti tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Arek per riprendere il discorso e comunque al termine di questa stagione sarà tracciato un quadro preciso: se Milik non rinnoverà finirà sul mercato. In questa lunga fase di stop per l’emergenza coronavirus diversi club lo hanno messo sotto osservazione, in maniera particolare la Juve che intanto ha devuto rinunciare in maniera definitiva all’ipotesi Icardi che resta al Psg. Milik è seguito anche in Premier League da Tottenham e Arsenal e in Liga dall’Atletico Madrid. Fonte: Il Mattino