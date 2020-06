Maradona più no che sì…finito il matrimonio con il Gimnasia?

Eh, sì…quando c’è El Diez, non si può mai sapere. Il solido matrimonio con il Gimnasia potrebbe essere giunto al capolinea. A cominciare è stato Matias Morla, il suo avvocato, con un tweet che non necessita commenti: «Diego si è giocato tutto per il Gimnasia – il post – non ha perso nemmeno una partita e ha anche sfidato le raccomandazioni dei suoi medici. Oggi quelli che erano andati a cercarlo quando tutto stava prendendo fuoco, non vogliono rinnovarlo. Maradona vuole continuare nel Gimnasia». Il club, nella persona del presidente Gabriel Pellegrino ha subito risposto: «Abbiamo offerto a Maradona lo stesso contratto e la risposta è stata no – ha spiegato – già mantenere le medesime cifre per noi si tratta di uno sforzo. Il problema non è Maradona, ma la gente che lo gestisce. Ha un gruppo di persone che non permette che si parli con lui». «Volevano un aumento di stipendio che non possiamo permetterci». Una tesi questa rigettata dall’entourage maradoniano. Il patron ha comunque lasciato la porta aperta «Non si sa mai, nel calcio non si può dire quello che succederà. Di sicuro era un buon momento per rinnovare il contratto, ma non mettendo una ipoteca sul club», ma a questo punto non sembra affatto sicuro che Maradona, al ripartire del calcio in Argentina, sieda sulla panchina del Gimnasia.

