Koulibaly vuole chiudere la stagione con un trofeo, poi il futuro

IL FUTURO

Non è vero che Koulibaly studia inglese da mesi, come segno che sta iniziando ad annusare l’aria della Premier. Certo, è lì che lo cercano con maggiore insistenza, dal Liverpool al Tottenham. Potesse scegliere il futuro lontano da Napoli, lo immagina a Parigi perché la Francia è la terra che ha adottato la sua famiglia di emigranti e perché nella Ville Lumiere ha già fatto anche degli investimenti immobiliari. Ma non deciderà lui da solo, serve anche una offerta importante da presentare a De Laurentiis e qualcuno che gli offra un ingaggio superiore ai 6 milioni che prende qui in Italia. Non facile in questi tempi di crisi. Però ha tanti pretendenti Koulibaly. Tanti per davvero. Ora però deve pensare a chiudere questa stagione che riprende con la fiammata della Coppa Italia. Tutto dipende da questi 4 giorni: semifinale e poi finale all’Olimpico il 17 giugno. Fonte: Il Mattino