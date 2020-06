Immobile mai chiesto dal Napoli. Giuntoli su due centravanti con valutazioni diverse

Ventuno anni, punto di forza del Lilla e nazionale nigeriano, punta centrale che può fare anche l’esterno: 13 gol e 4 assist nell’ultima Ligue One. Osimhen piace al Napoli ma anche ad atri club e in Premier League all’Arsenal, la valutazione è di 55-60 milioni. L’altro attaccante seguito è l’iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, finito adesso anche nel mirino del Milan: la sua valutazione è intorno ai 30-35 milioni di euro. Punta centrale, 25 anni, anche lui tenuto da tempo sotto osservazione. Un’operazione dai prezzi più bassi rispetto a quella di Osimhen. Intanto il ds della Lazio Tare ha parlato a Sky di Immobile. «Il Napoli non ce lo ha mai chiesto. Lui è la Lazio e la Lazio è Immobile, mi auguro rimarrà qui per tanti anni». Altri due profili seguiti dal Napoli sono gli esterni di attacco Boga e Orsolini. Fonte: Il Mattino