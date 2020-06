Il Napoli guarda in casa Cagliari per il dopo Allan

Il mercato del Napoli non è fatto solo dei rinnovi, dove in alcuni casi, vedi Mertens e Zielinski sono a buon punto, ma anche nella vendita e a seguire gli acquisti dei calciatori. Ad esempio Allan è tra i papabili a lasciare la maglia azzurra, la sua valutazione è di 40 milioni, perciò si comincia a guardare intorno per la prossima stagione. Il primo nome è quello di Nandez del Cagliari, costo 38 milioni, vale la clausola, a seguire c’è Veretout della Roma. Quello che è certo per il club partenopeo è l’incedibilità anche di Fabian Ruiz, nonostante le richieste da Real Madrid, Barcellona e Manchester City, lo spagnolo non si muoverà da Napoli.

Fonte: Il Mattino