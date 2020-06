Napoli: Giuntoli osserva il mercato dei difensori centrali

EREDITÀ

Maksimovic, Manolas, Rrahmani ma anche Soumaoro del Genoa che è l’ultima tentazione di Giuntoli nel mercato dei difensori centrali. Era del Lille che lo ha girato a Preziosi a gennaio. «Se vuole andare via, di sicuro non lo tratterò», ha già detto il presidente del club rossoblu. Chiaro che Soumaoro piace e non poco al Napoli anche perché adesso può davvero pagarlo il prezzo giusto (non più di 12 milioni di euro). È un mercato particolare, quello che si aprirà in estate. Difficile fare previsioni su tempistica e prezzi. Ovviamente, non sarà semplice raccogliere il testimone da Koulibaly ma Manolas ha già dimostrato tutto il suo valore. Fonte: Il Mattino