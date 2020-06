Gabriel Magalhaes, il difensore con esperienza internazionale

Il Napoli ha in questo periodo diversi nomi nella sua lista personale, soprattutto se dovesse partire Kalidou Koulibaly, in modo da non farsi trovare impreparato. Dall’Italia con Pezzella e Milenkovic della Fiorentina, passando dalla Ligue 1 con Gabriel Magalhaes del Lille. Il difensore brasiliano tra campionato e Champions League, ha segnato un solo gol, però ha un punto a suo favore, l’esperienza internazionale fatta questa stagione. Elemento che potrebbe essere utile per accelerare l’acquisto. Sul calciatore sudamericano c’è anche l’Everton di Ancelotti, cliente scomodo, perchè economicamente avrebbe da spendere per la prossima stagione.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport