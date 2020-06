Duka: “Per le coppe europee si deve aspettare il 17 Giugno”

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro dell’ECA è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi ripartiamo con il campionato con le prime partite. In tutta Europa stanno per ricominciare il campionato, solo in Francia hanno già chiuso. FInalmente si torna a vedere le partite, auguriamoci presto con i tifosi. Fino ad adesso non ci sono decisioni. 17 giugno c’è la riunione del comitato esecutivo per prendere le varie decisioni sulla Champions di quest’anno e del prossimo. Le ipotesi sono di fare una partita secca. O semifinale e finale ad Instambul. Ma si deve aspettare comunque il 17 per le decisioni definitive. Non dipende solo dall’UEFA. Qualche paese può giocare con il pubblico come la Serbia. Se i paesi lo consentiranno ci auguriamo di avere il pubblico allo stadio anche nelle coppe Europee con una capienza ridotta”