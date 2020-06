DIFESA – Pezzella e Milenkovic, due sentenze nel gioco aereo

Il Napoli sa che Koulibaly è richiesto sul mercato e prima o poi arriverà l’offerta che potrebbe far cedere il presidente De Laurentiis. Per questo che si comincia a guardare intorno e due nomi entrano sul taccuino di Giuntoli. Entrambi giocano nella Fiorentina e si tratta di: German Pezzella e Nikola Milenokovic. Il primo è il capitano della compagine viola, bravo nel gioco aereo e con il vizio del gol, non è semplice spuntarla visto che è una sorta di bandiera per la città. Il secondo è di nazionalità serba, connazionale di Maksimovic, quest’anno in gol in 5 circostanze, contro il Napoli già all’andata, ma soprattutto molto giovane. Il suo costo si aggira oltre i 30 milioni, del resto di difensori forti non ce ne sono tanti e quei pochi si fanno pagare caro, è la legge del mercato.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport