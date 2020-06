COPPA ITALIA – Oggi il giorno della data, ma l’Inter rischia la “beffa”

La Lega calcio ha ufficializzato le date e gli orari delle partite di campionato, ma ora c’è da attendere quelle della Coppa Italia, che al momento non c’è una certezza sulle due semifinali di ritorno. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, vorrebbe ripartire con il calcio in chiaro, suo cavallo di battaglia da un paio di settimane. Oggi potrebbe essere la data per saperne di più, ma forse potrebbe non essere così, visto che si deve attendere novità dal Ministro della salute Speranza e dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel frattempo Juventus e Milan non accettano l’inversione della data chiesta dall’Inter, per i nerazzurri sarebbe una beffa, visto che dovrebbe poi giocare il recupero contro la Sampdoria e poi la sfida contro il Sassuolo. Da qui la famosa provocazione di giocare al San Paolo con la Primavera.

Fonte: Andrea Ramazzotti Corriere dello Sport