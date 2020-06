Iaria: “La vittoria della Coppa Italia garantisce almeno 20 milioni”

Il giornalista Marco Iaria ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Coppa Italia e alla conseguente qualificazione per le coppe europee: ”La vittoria della Coppa Italia garantisce l’accesso diretto all’EuropaLeague. Inoltre c’è un montepremi di 5 milioni legati ai diritti tv cresciuto nel corso degli anni. Poi c’è la possibilità di giocare la Supercoppa. Che porta altri 3 milioni per le finaliste. Non va trascurato che l’accesso diretto in Europa League determinerebbe introiti per almeno 15 milioni di euro. Quindi la vittoria della Coppa Italia garantisce complessivamente una cifra di 20 milioni di euro”.