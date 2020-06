Cinque calciatori del Barça positivi al test sierologico, attualmente negativi al tampone

La notizia è iniziata a circolare al mattino presto, diramata dai media catalani, in particolare dall’emittente RAC1. Non clamorosa ma che comunque ha fatto un certo effetto. Cinque calciatori e due membri dello staff tecnico del Barcellona avrebbero contratto il Covid-19. Più nello specifico, si tratterebbe di sette del gruppo squadra che sarebbero (in realtà in Spagna ne sono sicuri) risultate positive al test sierologico, che rileva la presenza degli anticorpi al virus. Nessuno dei sette è attualmente positivo, così come era già emerso dagli esami svolti nei primi giorni di maggio. Il Barcellona, per questo motivo, potrà regolarmente allenarsi in gruppo anche con i cinque calciatori positivi ai sierologici, con gli allenamenti fino a 14 giocatori, come prevede il protocollo della Liga. Messi e compagni torneranno in campo il 13 giugno contro il Maiorca per riprendere il percorso interrotto in Liga: i catalani sono in vetta con due punti in più del Real Madrid, con undici giornate di campionato ancora da disputare in una corsa con le merengues prima della sfida al Napoli prevista, al momento, per tra il 7 e il 9 agosto prossimo. Non si sa ancora se in campo neutro oppure al Camp Nou.

Fonte: IlMattino