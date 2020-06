Calemme: “I giocatori del Barça sono tutti negativi, lo conferma il club”

Mirko Calemme (AS) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “I giocatori del Barcellona che si diceva fossero positivi, ad oggi non hanno il coronavirus. Ma l’hanno avuta in passato quindi hanno sviluppato gli anticorpi. La rosa dei catalani è totalmente negativizzata, questo il Barça lo ha confermato. La certezza che arriva è che stanno tutti bene e sono tutti negativi i test delle ultime settimane. Tutta la squadra può allenarsi senza problemi. In caso di contagio, in Spagna, si isola il solo contagiato non tutta la squadra, seguendo il modello tedesco. In Spagna sono molto più tranquilli, non ho mai sentito parlare di algoritmi, playoff, playout. Innanzitutto per una situazione epidemiologica favorevole e perché il protocollo assicura che il campionato può continuare isolando il solo eventuale contagiato. Non ci sono dubbi sulla conclusione delle competizioni. Mancano ancora 9 giorni dall’inizio della Coppa Italia, quindi nutro ancora qualche speranza per un cambiamento del protocollo, visto che si è parlato addirittura di permettere le partite di calcetto tra amici”.